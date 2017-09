Acidente na BR-463 mata uma mulher e deixa feridos

Tamanho do texto

Adilson Domingos - Lente Nervosa A violência do impacto vitimou Tatiane Rodrigues de Alencar

Um acidente ocorrido na tarde de hoje (20), entre dois veículos de passeio por volta das 15h, entre Dourados e Ponta Porã, na BR-463, matou Tatiane Rodrigues de Alencar com idade ainda não informada pela Polícia Rodoviária Federal, e deixou outras duas pessoas feridas.



De acordo com informações apuradas pelo jornalista da região, Adilson Lente Nervosa, um veículo Ford/Fiesta bateu na traseira de uma caminhonete Silverado com placas de Vicentina, que rodou na via até sair da pista e bater em uma árvore às margens da BR.



A Silverado, conduzida por Tatiane, tinha acabado de sair de uma lanchonete que fica às margens da rodovia no km 44. O Ford Fiesta seguia no mesmo sentido e em alta velocidade quando colidiu com a traseira da caminhonete.

A violência do impacto acabou na morte deTatiane Rodrigues de Alencar, moradora no Distrito de São José. Ela foi arremessada para fora do veículo.



Conforme informou o site Agora News, de Ponta Porã, a irmã de Tatiane, Karina, que estava com ela no veículo, ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Dourados. O motorista do Fiesta também precisou ser socorrido.



A PRF está no local controlando o trânsito e aguardando a perícia.