Acidente envolve três motos na MS-376

Um acidente envolvendo três motos deixou quatro pessoas feridas. O caso aconteceu na MS-376 entre os município sde Fátima do Sul e Vicentina,na noite de sábado (18).



De acordo com o site Siliga News, um casal seguia em uma motocicleta Honda Biz sentido Fátima do Sul, quando foram atingidos duas motocicletas que seguiam no mesmo sentido. Os envolvidos sofreram escoriações.



As vítimas foram levadas ao Hospital da Sias por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul. A Policia Militar esteve no local, sinalizando a rodovia.