Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida no centro de Três Lagoas

Na noite deste domingo (28) um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida após ter o carro atingido por outro veículo na na Doutor Eloy Chaves no centro da cidade de Três Lagoas.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 48 anos trafegava pela rua Egídio Thomé sentido Lapa em um veículo Fiat Uno, por volta das 21h, quando o sinal fechou, assim que o sinal ficou verde a condutora seguiu trajeto momento em que foi atingida na lateral por um carro de passeio.



Segundo a condutora do carro que atingiu a vítima o sinal esta a amarelo e a mesma acelerou para conseguir passar antes de fechar, com isso acabou atingindo a vítima sem conseguir desviar.



A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com muitas dores no tórax, pernas e joelhos.



O caso foi encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.