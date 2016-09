Acidente de trânsito deixa um homem ferido em Corumbá

Tamanho do texto

Após acidente de trânsito na General Dutra, na Vila Mamona, um jovem de 23 anos ficou ferido e precisou receber atendimentos médicos em um Pronto Socorro de Corumbá.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava em um bicicleta e após desrespeitar a sinalização e invadir a contramão foi atingido por um veículo Agile conduzido por um homem de 40 anos.



Com o impacto da batida a vítima veio ao chão e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o pronto socorro da cidade.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Policia de Corumbá como acidente de trânsito com vítima provocado pela própria vítima.