Acidente causa morte e congestionamento na BR-163

Um acidente entre caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa morta e dois feridos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (23), na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda está sendo investigada a causa do acidente. As vítimas ainda não foram identificadas.



O tráfego foi interrompido e são mais de três quilômetros de congestionamento. Não há previsão de quando a pista será liberada.