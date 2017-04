Ação de saúde é oferecida em rodovia

Tamanho do texto

O Programa Estrada para a Saúde, organizado pela CCR MSVia, realiza mais uma edição na rodovia. O evento acontece nesta quinta-feira (27), das 15h às 21h, a ação acontece no pátio do Posto Kátia Locatelli, localizado na altura do km 462 da BR-163/MS.



Conforme a assessoria, neste mês, os participantes poderão aferir a pressão arterial, medir o Índice de Massa Corpórea (IMC), aplicar vacinas, fazer testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade auditiva e visual, além de cortar cabelo e barba. Tudo gratuitamente.



Além do Posto Kátia Locatelli, a ação de abril tem como parceiros a Escola Padrão serviços de enfermagem e a Barbearia Don Léo com corte de cabelo e de barba.