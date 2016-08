Tradicional Desfile Cívico agrada público, mas povo destaca principais problemas

Deurico Brandão Desfile durou aproximadamente quatro horas e agradou o público de modo geral

Desfile Cívico em comemoração aos 117 anos da Capital Morena começou na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 8h e segundo informações dos bombeiros não teve ocorrência alguma. Num clima tranquilo, mas com pequenas manifestaçõe políticas a população em menor número compareceu ao desfile.

Deurico Brandão Manifestante afirma que haviam mais pessoas com ele durante o início do desfile

No meio do povo que assistia ao desfile próxima a praça Ary Coelho estava Cícero Romão Bispo, 56 anos, funcionário do Jusiciário Federal e morador da Capital carregando uma placa pedindo pela volta dos militares ao governo e também homenageava os trabalhos que o Juiz Moro tem executado.

No ínicio do desfile haviam algumas pessoas com placas a favor do prefeito Bernal e também teve quem o vaiasse.

Entidades das mais diferentes participaram do tradicional Desfile Cívico e a população comemorou os 117 anos da Capital, mas unânimes em pedir por uma Capital melhor.

“Desejo que Campo Grande seja feliz e que os próximos administradores pensem mais nos pobres, porque entra prefeito e saí prefeito e somos esquecidos” disse Lina de Souza, 70 anos.

Deurico Brandão Garoto mesmo jovem sem pestanejar elencou o maior problema de seu bairro

Até o jovem garoto, Mario de Jesus Lisboa Junior, 9 anos falou dos problemas em que seu bairro, Talismã enfrenta como a falta de limpeza dos terrenos baldios. “Amo Campo Grande e desejo uma cidade sem ladrão. Amo morar aqui e peço que cuidem mais de Campo Grande porque do lado da minha casa o mato invadio o terreno” contou o jovem.

Deurico Brandão Participa de todos os desfiles fazendo parte da Banda do Projeto da escola Armando de Oliveira

Já a acadêmica de enfermagem, Bruna Nayara Meireles, 23 anos, destacou o maior número de Projetos Sociais que desfilaram neste ano e elogiou o evento.