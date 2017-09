Trabalhadores dos Correios realizam assembleia para definir greve

Assessoria Entre os principais tópicos que estão sendo negociados estão o Plano de Saúde

Os trabalhadores dos Correios realizaram assembleias gerais em todo país nesta terça (19), para avaliação das negociações do novo Acordo Coletivo de Trabalho com a direção da empresa. Caso as propostas sejam consideradas insuficientes para categoria a greve pode ter início às 22 horas desta terça.



Entre os principais tópicos que estão sendo negociados estão o Plano de Saúde, manutenção de benefícios, como vale-alimentação, melhores condições de trabalho, realização de concurso público, segurança nas agências e o reajuste salarial.



Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul, Elaine Regina Oliveira, o atual acordo venceu em 31 julho e desde então a direção dos Correios vem postergando as negociações, que tiveram início apenas 40 dias após a entrega da Pauta de Reivindicações da categoria. “O governo tenta passar para a sociedade a idéia de que os Correios vem dando prejuízo. Apresenta números manipulados, omite dados, e tudo isso para justificar a diminuição de direitos para os trabalhadores e a própria privatização dos Correios.”



Para Elaine, o atual governo está tentando reduzir os direitos dos trabalhadores ao máximo. “Vivemos essa tentativa de regressão de direitos dos trabalhadores e arrocho salarial. Se as negociações não avançarem hoje em Brasília, a partir das 22 horas os Correios vão parar em todo Brasil”, afirma.



A assembleia geral acontece em Campo Grande na sede do Sindicato dos trabalhadores da Construção Civil, na rua Maracaju, 878, a partir das 19 horas.