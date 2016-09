Trabalhadores de farmácias da Capital serão beneficiados com acordo fechado

Uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com a mediação do Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, Desembargador João de Deus Gomes de Souza foi realizada pelos sindicatos que representam os donos e trabalhadores de farmácias de Mato Grosso do Sul.





Divulgação/Assessoria Reajuste salarial de 10% que contemplará mais de sete mil trabalhadores de farmácias

Na reunião os sindicatos fecharam um acordo durante a Convenção Coletiva de Trabalho realizada nesta terça-feira (6) para resolver o processo na Justiça do Trabalho que prevê reajuste salarial de 10% que contemplará cerca de mil estabelecimentos comerciais e mais de sete mil trabalhadores de farmácias, como vendedores, gerentes, operadores de caixa e estoquistas.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Oficiais Práticos e Funcionários de Farmácia e Drogarias de Mato Grosso do Sul, Heitor Scarpellini Urunaga, a categoria realizou concessões por conta da crise econômica.



“Além do reajuste de 10%, a nossa convenção também tem mais de 70 cláusulas que dizem respeito a questões sociais do trabalhador, então, o ganho não é apenas por meio do reajuste salarial, mas também tem as questões sociais que, querendo ou não, voltam para o trabalhador como forma financeira”.



Já o presidente do Sindicato dos Varejistas de Produtos Farmacêuticos de Mato Grosso do Sul, Roberto Martins Rosa, comentou sobre a convenção fechada. “Nós chegamos nesse acordo para que não complique nem para os funcionários, nem para os donos de farmácia. Ficou bom para todo mundo”, avaliou o empresário.



Após a convenção e em acordo com todas as partes, o dissídio coletivo foi retirado sem julgamento. Dessa forma, agora, a Convenção Coletiva de Trabalho será depositada no Ministério do Trabalho e Emprego.