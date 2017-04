Trabalhadores bloqueiam rodovia em protesto contra demissões

Divulgação/Assessoria Durante o bloqueio, os motoristas foram alertados

O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS (SINTICOP-MS) realizou um protesto e bloqueou a rodovia por conta de demissões de 2 mil trabalhadores depois que a CCR MSVia paralisou as obras. A manifestação aconteceu nesta segunda-feira (24), na BR-163.



“Neste momento são dois traumas para o trabalhador: perder o emprego e correr o risco de não receber as verbas rescisórias. É que muitas empresas terceirizadas pela CCR tem histórico de dar calote no trabalhador. Caso isto aconteça novamente vamos cobrar da CCR MSVia”, explicou Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP.



Conforme a assessoria, protesto foi no sistema “pare e siga”. A cada 10 minutos os sindicalistas bloqueavam a rodovia e por outros 10 minutos liberavam. A polícia rodoviária acompanhou a manifestação pacífica.



Durante o bloqueio, os motoristas foram alertados sobre o que está acontecendo. O arquiteto Josué Videira que passava pela rodovia apoiou a manifestação. “Os sindicalistas tem toda razão porque além das demissões a CCR ainda prejudicou todos que transitam pelos quase 850 quilômetros da BR, já que só 16% da rodovia foram duplicados até agora”, disse Josué.