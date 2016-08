Trabalhadores aprovam greve em cooperativas

Tamanho do texto

Sintracoopms Greve deve aconteceu nas cooperativas Sicredi, Unimed e Copasul

Os dirigentes sindicais da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil (Fenatracoop) receberam na subsede de Campo Grande os trabalhadores que participaram de assembleia para definir a campanha salarial da categoria. A ação aconteceu no domingo (28).



Os trabalhadores atenderam a convocação da Fenatracoop e na assembleia votaram pela greve. “Agora vamos comunicar as cooperativas da decisão tomada pelos trabalhadores e vamos dar o prazo legal de 72 horas para que as cooperativas procure a negociação, caso contrario, vamos iniciar o movimento paredista, a greve propriamente dita”, revela o presidente da Fenatracoop Mauri Viana Pereira.



Os trabalhadores também aprovaram a greve que prevê reajuste salarial de 28%, piso salarial de R$ 1.700, isenção de custo de transporte e pagamento das horas in itineres, pagamento de insalubridade e periculosidade, ticket de refeição e vale alimentação de R$ 1.200,00 para os trabalhadores em cooperativas do ramo de crédito e de R$ 480,00 para os demais ramos.



De acordo com a assessoria, a pauta prevê também o pagamento dos dias parados e a estabilidade no emprego pelo período de 12 meses, ou seja, é proibida a demissão por justa causa, sem justa causa pelo período de um ano a partir do retorno ao trabalho.