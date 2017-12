Trabalhador cai de mula e morre

Tamanho do texto

Homem, de 48 anos, morreu após cair de mula enquanto trabalhava, nesta terça-feira (19), no assentamento Santa Paula, localizado a cerca de 5 km de Bataguassu.

Portal 98 FM Bombeiros chegaram a ser chamados, mas o homem não resistiu

Segundo informações apuradas pelo Portal 98FM, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão no momento em que o animal teria ficado agitado e pulado.

De acordo com populares, o animal é bravo e ainda está em processo de doma. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, porém, devido à gravidade do ferimento, o homem não resistiu.