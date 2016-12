TJ divulga cartilha com orientações de Autorização de viagem para crianças e adolescentes

A autorização para viagem é um documento realizado pelo Tribunal de Justiça registrado em cartório, contendo assinatura do pai, mãe ou responsável legal, com prazo de validade, a criança desacompanhada deve ter tal especificação em registro, com isso as companhias aéreas responsabilizam-se oferecendo serviço de acompanhamento, com taxa cobrada se necessário.



Já através da viagem de ônibus, o menor deverá estar acompanhado de um responsável com 18 anos ou mais.



Nas viagens e na emissão de autorizações devem ser apresentados documentos originais ou registrados em cartório. O adolescente (12 anos completos) não necessita de autorização expressa, judicial ou extrajudicial.



Emitidas na Vara da Infância, Juventude e do Idoso, da Comarca de Campo Grande MS, tem validade máxima de 90 (noventa) dias, podendo estender-se até 02 (dois) anos, consoante art.83, 2° ECA.