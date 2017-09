Thamara é condenada a quase 19 anos de prisão por matar a namorada do ex

Divulgação Jovem foi julgada no dia 20 de setembro

Thamara Arguelho de Assis, acusada de matar Victória Correia Mendonça com 5 tiros de revólver calibre 38, foi condenada à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, por homicídio qualificado. O julgamento ocorreu durante todo o dia desta quarta-feira (20) e foi presidido pelo Juiz Aluízio Pereira dos Santos da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.



Conforme a decisão, a ré foi condenada à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado e 20 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.



O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos requereu a condenação no homicídio qualificado e no porte ilegal de arma de fogo.



Já o Defensor Público Rodrigo Antonio Stochiero Silva, para o homicídio, requereu o afastamento das qualificadoras e que a jovem também fosse livrada de responder pelo porte de arma de fogo.



O Conselho de Sentença, por maioria de votos declarados, condenou a ré no homicídio qualificado e no porte ilegal de arma de fogo e reconheceu o motivo e as circunstâncias do crime (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).



Segundo a Justiça, a vítima foi morta sem esperar que seria atacada, já que a acusada combinou de conversarem para resolverem o desentendimento, inclusive, argumentando que estava grávida. Thamara já havia sido condenada no delito de tráfico de drogas, fato que ocorreu no dia 2/9/2013 e transitou em julgado no dia 29/10/2014.