Termo de Compromisso com entidades na OAB/MS é assinada por candidatos

O Termo de Compromisso é pautado por 12 metas que foram apresentadas, na ocasião, pelos parceiros: Parceria com empreendedores, Redução da burocracia, Programa de inovação aberta, Legislações mais eficientes, Planejamento Estratégico, Secretaria de Empreendedorismo, Transparência, Combate ao Caixa 2, Combate a Corrupção, Meritocracia, Lei de Responsabilidade Fiscal e Valorização da Gestão Participativa.



O presidente da Seccional, Mansour Karmouche, destacou o ineditismo da ação reforçando que a união entre as entidades é para que os candidatos se comprometam a combater a corrupção, fortalecer o empreendedorismo e não violar a legislação eleitoral para que o nível da política municipal, estadual e brasileira volte a ter credibilidade.



“O documento é, antes de tudo, um compromisso moral que os candidatos firmam com a sociedade por meio das propostas elencadas no termo que vão auxiliar no gerenciamento da administração municipal. A partir de hoje, o futuro prefeito será cobrado não só pelos órgãos de controle (Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal), mas pelas entidades com as quais eles firmaram compromisso”, afirmou Mansour.



O presidente da Rede Regional de Líderes, Ricardo Nantes, explicou que o documento tem como meta principal pautar o candidato eleito para o compromisso de construir uma cidade mais empreendedora, com menos burocracia e organizada sob uma administração transparente. “Mais empreendedores é reflexo de mais empregos. A Rede de Líderes é apartidária e acredita que uma sociedade menos desigual se faz com comunicação, parceria e empreendedorismo”, concluiu.



Participaram da assinatura do documento, o secretário-geral da OAB/MS, Marco Aurélio de Oliveira Rocha, o secretário-adjunto, Vinícius Monteiro Paiva, o diretor-tesoureiro, Stheven Razuk, a presidente do Comitê Contra o Caixa Dois, Cláudia Paniago, o coordenador das Comissões, Gabriel Marinho, além de conselheiros estaduais da OAB/MS. O Termo de Compromisso teve, no mesmo formato, a adesão dos candidatos de municípios do interior do Estado.