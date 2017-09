Terminam nesta quarta inscrições para cursos técnicos de graça na Capital

Terminam nesta quarta-feira (20) as inscrições para o curso MédioTec Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao ensino Médio Técnico e Emprego), oferecido sem nenhum custo, nas áreas de técnico em Hospedagem e técnico em Restaurante e Bar.



De acordo com a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) que intermedeia o curso, o MédioTec é destinado aos alunos matriculados na rede pública que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio. O processo seletivo não exige prova e para ingressar nos cursos basta ir até a Funsat com os documentos: RG, CPF e declaração de frequência da escola.



As inscrições são feitas na nova sede da Funsat, localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 11h e das 13h às 17h.



Ainda de acordo com as informações., os participantes receberão gratuitamente bolsa-formação, uniforme, vale-transporte, lanche e material didático, inclusive para aulas práticas (apostila, lápis, caneta, borracha e caderno). As aulas terão carga horária de 800 horas/aula.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-3104.