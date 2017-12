Terminal Rodoviário de Campo Grande estima fluxo de 50 mil pessoas no Natal

Deurico/Capital News Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale

Cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale em Campo Grande até o dia 26 de dezembro. Serão disponibilizados 243 carros extras para atender a demanda de compra de bilhetes realizados nos dias que antecedem o Natal.

De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodoviária, os dias mais movimentados foram sexta-feira (22) e sábado (23). Os destinos mais procurados são Corumbá, Ponta Porã, São Paulo, Goiânia, Cuiabá e Rio de Janeiro.

O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção foi reforçado.

Dicas

A concessionária orienta os passageiros a comprar passagens com antecedência, portar documento oficial com foto para adultos e crianças, autorização especial do Tribunal de Justiça (TJ/MS) para menores de 12 anos que viajarão sozinhos, chegar no terminal pelo menos uma hora antes do embarque.