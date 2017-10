Terminal Rodoviário de Campo Grande deve receber 15 mil passageiros no feriadão

Deurico/Capital News Carros extras serão colocados em operação, caso seja necessário, promete concessionária

A Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande espera receber até 15 mil passageiros viajam de ônibus no feriado prolongado, entre os dias 11 e 16 de outubro – considerando partidas e chegadas. De acordo com as informações divulgadas nesta sexta-feira (6), pela Socicam, a previsão indica que mais de 4 mil pessoas deixarão a Capital, de ônibus, entre os dias 11 e 12 de outubro.



A recomendação é a de que os passageiros evitem os embarques na quarta-feira, entre 20h e 23h, e na quinta-feira, entre 8h e 12h. Ponta Porã, Corumbá, Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre são as cidades mais procuradas



Caso haja necessidade, ônibus extras serão disponibilizados, divulgou a concessionária. Segundo a Socicam, o quadro de funcionários, nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção, recebeu um reforço de acordo com a demanda, a programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras.



A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, tais como: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.