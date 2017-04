Termina na próxima terça-feira prazo para que eleitores justifiquem ausência nas urnas

Reprodução

Termina na próxima terça-feira 02 de maio, o prazo para que eleitores que deixaram de votar ou justificar nas três últimas eleições procurem a Justiça Eleitoral, para que não tenham o título cancelado.



Para regularizar a situação, o eleitor da Capital deve comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, ou a um dos Postos de Atendimento da Justiça Eleitoral localizados nos Fáceis ou no CIJUS, levando consigo documento de identificação com foto; título eleitoral; comprovante(s) de votação; ou comprovante(s) de justificativa eleitoral; ou comprovante(s) de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento.



No interior do Estado, o eleitor deve se dirigir ao Cartório Eleitoral do respectivo município.



Com o título cancelado, o eleitor fica impedido de tirar passaporte e CPF; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, obter empréstimos em instituições bancárias públicas, entre outros impedimentos.

Confira os locais de atendimento da Justiça Eleitoral na Capital:



• Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



• CIJUS (Centro Integrado de Justiça Des. Nildo de Carvalho)

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil Guaicurus

Avenida Gury Marques, 5111 - Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil General Osório

Rua Santo Angelo, 51 - Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil Aero Rancho

Avenida Marechal Deodoro, 2603 - Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h