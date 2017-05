Termina hoje prazo para eleitores justificarem ausência nas urnas

Os eleitores que deixaram de votar ou justificar nas três últimas eleições (sendo cada turno considerado uma eleição) tem até hoje para procurar um posto de atendimento da Justiça Eleitoral, para que não tenham o título cancelado.

Divulgação/Dourados News Eleitores faltosos devem procurar um posto de atendimento da Justiça Eleitoral



Para regularizar a situação, o eleitor da Capital deve comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, ou a um dos Postos de Atendimento da Justiça Eleitoral localizados nos Fáceis ou no CIJUS, levando consigo documento de identificação com foto; título eleitoral; comprovante(s) de votação; ou comprovante(s) de justificativa eleitoral; ou comprovante(s) de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento. No interior do Estado, o eleitor deve se dirigir ao Cartório Eleitoral do respectivo município.



Com o título cancelado, o eleitor fica impedido de tirar passaporte e CPF; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, obter empréstimos em instituições bancárias públicas, entre outros impedimentos.



Confira os locais de atendimento da Justiça Eleitoral na Capital:



• Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



• CIJUS (Centro Integrado de Justiça Des. Nildo de Carvalho)

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil Guaicurus

Avenida Gury Marques, 5111 - Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil General Osório

Rua Santo Angelo, 51 - Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• Posto de Atendimento Eleitoral - Fácil Aero Rancho

Avenida Marechal Deodoro, 2603 - Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h