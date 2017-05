Terceira fase de pagamentos de contas inativas do FGTS começa hoje

O pagamento do terceiro lote das contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira (12). Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto poderão fazer o resgate das contas. Ao todo, serão beneficiados 30,2 milhões de trabalhadores em todo o Brasil.

Deurico/Capital News Terceira fase de pagamentos das contas inativas começa nesta sexta-feira



Agências anteciparam o horário de atendimento em duas horas nesta sexta-feira. Amanhã (13), 39 agências do banco abrirão em Mato Grosso do Sul, sendo 11 na capital, o horário de atendimento será das 9h às 15h.



No horário estendido, o atendimento será exclusivos para questões relacionadas às contas inativas, sejam saques, esclarecimento de dúvidas, correção de cadastro ou emissão de senha do Cartão do Cidadão.



Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondente Caixa. Acima de R$ 3 mil os saques devem ser feitos nas agências.



Para os saques, só é obrigatório apresentar a carteira de trabalho se for retirar mais de R$ 10 mil de uma das contas. Porém, se houver alguma falha no registro das suas informações, a carteira de trabalho ajuda a corrigir os dados no sistema do FGTS. Por isso, em todos os casos, é melhor levar também a carteira de trabalho e, se possível, a rescisão do contrato com a empresa.