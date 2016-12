Terça-feira com pancadas de chuvas isoladas no Estado

A Capital tem a terça-feira quente com máxima de 32° e mínima de 22°, previsão é de pancada de chuva à tarde e a noite.



Em Corumbá a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva à tarde e a noite com mínima de 23° e máxima de 35°.



Com máxima de 33° e mínima de 18° Dourados tem manhã nubladas e pancadas de chuva isoladas a tarde e a noite.



A cidade de Três Lagoas amanhece com tempo nublado e pancadas de chuva a tarde e a noite com temperatura marcando mínima de 23° e máxima de 33°.



Já na fronteira com o Paraguai, a cidade de Ponta Porã tem temperaturas atingindo máxima de 33° e mínima de 18° com tempo nublado e probabilidade de chuva a tarde e a noite na região.