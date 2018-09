Temporal em Três Lagoas provoca queda de árvores e alagamentos

Tamanho do texto

Divulgação De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos oito árvores caíram com o forte vento

Um forte temporal que caiu sobre Três Lagoas gerou estragos no município. Alagamentos em diversos pontos da cidade e queda de árvores foram registrados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos oito árvores caíram com o forte vento, sendo que uma delas foi na BR-158, rodovia que dá acesso ao município de Brasilândia.

Os bombeiros fizeram a retirada e houve interdição de pista por 15 minutos na noite de quarta-feira (26). Conforme o site JP News, também houve queda de fios de alta tensão no bairro Paranapungá. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de situações mais graves ocasionadas pela chuva.

O temporal durou cerca de meia hora e, de acordo com a universidade Uniderp, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 15 milímetros.