Temporal alaga ruas e provoca estragos em Ribas do Rio Pardo

Rio Pardo News Chuva forte durou aproximadamente uma hora e provocou diversos estragos pela cidade

Dia será de muito trabalho em Riba do Rio Pardo, __ de Mato Grosso do Sul, na recuperação dos estragos causados por uma forte chuva que atingiu a cidade na tarde de segunda-feira (9). Com aproximadamente uma hora de duração, o temporal provocou alagamentos em diversos bairros do município.



De acordo com o site Rio Pardo News, vias foram interditadas devido aos estragos causados pela força da chuva. Na rua José dos Santos, no bairro São Sebastião, por exemplo, parte do asfalto foi levado pela água e a via precisou ser bloqueada.





Rio Pardo News Carro cai em buraco provocado pela chuva

Estragos também foram registrados pelas ruas do bairro Parque Estoril, valetas foram abertas e casas invadidas pela água. Um veículo caiu em um buraco na rua Valdeci Ramos, no Jardim Ouro Verde, e só foi retirado com a ajuda de populares.



Equipes da prefeitura, Secretaria de Obras e Defesa Civil auxiliaram moradores que tiveram suas casas atingidas pela chuva. Um trecho da rodovia BR-262 na entrada da cidade também foi tomado pela enxurrada, e o trânsito ficou lento no local.



Uma ponte sobre o Córrego da Lagoa transbordou e a água invadiu duas propriedades às margens do córrego.