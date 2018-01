Tempo segue instável e com chuva em Campo Grande e interior do Estado

O segundo dia deste ano de 2018 não deve ser diferente da virada, a chuva e o tempo instável devem continuar em Campo Grande.

Conforme o Climatempo, período da manhã segue chuvoso e durante o dia o sol aparece, mas ainda haverá períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar temperatura máxima de 30ºC.

No interior do Mato Grosso do Sul, previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sudeste, sul e sudoeste; demais áreas do estado parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva trovoadas.

A máxima não deve passar dos 34ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).