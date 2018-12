Tempo nublado deve predominar no MS neste domingo

Tamanho do texto

O tempo instável deve continuar instalado no Mato Grosso do Sul neste domingo (16). Várias regiões do estado devem registrar tempo nublado e chuvas isoladas.

Em Campo Grande o clima deve variar ao longo do dia, mas não deve chover. As temperaturas na capital ficam entre 22 e 31 graus.

Na região norte o dia também deve ser ensolarado. Coxim tem mínima de 23 e máxima de 34 graus.

No oeste do estado o sol deve aparecer acompanhado de nuvens. Em Corumbá, mínima de 24 e máxima de 35 graus.

No sul do estado, o tempo fica nublado e quente. Ponta Porã registra mínima de 22 graus e máxima de 33.

No leste do estado o dia deve ser quente. Mínima de 23 e máxima de 34 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).