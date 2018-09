Tempo deve variar no estado neste sábado

O clima deve variar entre as regiões de Mato Grosso do Sul. As temperaturas não devem mudar, mas há previsão de chuva, especialmente, na região central do estado.

Em Campo Grande deve chover durante o dia. As temperaturas na capital ficam entre 22 e 27 graus.

A região norte deve registrar tempo nublado. Coxim tem mínima de 23 e máxima de 34 graus.

No oeste do estado, a previsão também é de tempo nublado. Em Corumbá, mínima de 24 e máxima de 34 graus.

No sul do estado, sol entre nuvens. Ponta Porã registra mínima de 21 graus e máxima de 29.

No leste do estado o tempo também será nebuloso. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).