Tempo amanhece nublado e previsão é de chuva para todo Mato Grosso do Sul

Divulgação/Infraero Segundo Infreaero aeroporto funciona normalmente

Mato Grosso do Sul amanheceu sob céu parcialmente nublado e a provisão é de pancadas de chuvas isoladas ao decorrer do dia.



Apesar disso o Aeroporto Internacional de Campo Grande continua operando normalmente. De acordo com a Infraero, o aeroporto funciona normalmente para pousos e decolagens e nenhum vôo foi cancelado ou alterado até o momento.



Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), para o decorrer do dia, o tempo em Campo Grande ainda ficará nublado e encoberto com a possibilidade de mais chuvas fortes e trovoadas. Para a capital a mínima fica em 21º C e a máxima não deve passar dos 24ºC.



Em Corumbá a mínima é de 21ºC a máxima não deve passar dos 23º. No leste do pantanal, em Coxim a mínima é de 16ºC a máxima fica em torno 24º C.



No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura fica entre 16°C e 24°C. Em Três Lagoas a mínima fica em 19°C e a máxima pode chegar aos 24°C.