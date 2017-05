Templo nublado, chuva e altas temperaturas nesta quinta-feira

Calor continua predominando em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4). Apesar disso, o sol não deve brilhar sozinho no céu do estado, sendo acompanhado por nuvens em boa parte do dia. Pancadas de chuva também são esperadas ao longo do dia, principalmente nas regiões sul e sudeste.



De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mínima para hoje é de 19°C e a máxima não deve passar dos 36°C. Em Campo Grande o dia começa com mínima de 21°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Em Corumbá os termômetros também oscilam entre 22°C e 33°C. Já no norte do estado, em Coxim, a mínima prevista é de 18°C, mas a máxima fica em torno dos 28°C.



No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura também fica entre 18°C e 28°C. Três Lagoas deve registrar mínima de 17°C e a máxima também pode chegar aos 32°C.