Temperaturas mínimas se aproximam dos 27°C e batem recorde no Estado

Deurico/Arquivo Capital News Massa de ar quente deve influenciar as temperaturas no Estado pelo menos até o dia 17

A quarta-feira (14) começou com recordes no registro das temperaturas mínimas em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações divulgadas pelo meteorologista Natalio Abrão Filho, da universidade Uniderp, às 6h, o município de Jardim alcançou os 26,8°C de mínima.

“Jardim, no sudoeste MS, é o centro das temperaturas mínimas mais quentes do Estado, enquanto Costa Rica, na região norte, a menor mínima. Pela influência de um centro de alta pressão chamado de Alta da Bolívia, está ativo um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias para o MS”, explica o meteorologista. Em Costa Rica, a mínima registrada às 6h de hoje foi de 21,1°C.

Com isso, a massa de ar quente continua ganhando força e isto deve continuar pelo menos até o dia 17. Com uma frente fria no litoral sul do país, há chances de ocorrências de pancadas bem isoladas no finzinho da tarde nas regiões sudoeste, sul e oeste.

Segundo Natalio. Para Campo Grande. as chances de chuva podem ocorrer no período de atuação da frente fria, mas são mais significativas no dia 17. O dia 18 deve ser de sol e poucas nuvens.

Veja o ranking das temperaturas mínimas mais elevadas pelo Estado

Jardim - 26,8°C

Murtinho - 26,5°C

Nhumirim/Bodoquena - 26,1°C

Três Lagoas - 25,9°C

Miranda - 25°C

Ponta Porá - 24,9°C

Bataguassu - 24,6°C

Água Clara - 24,5°C

Ivinhema - 24,4°C

Aquidauana - 23,9°C

Juti - 23,7°C

Paranaíba - 23,6°C

Rio Brilhante - 23,6°C

Coxim - 23,5°C

Campo Grande - 23,4°C

Itaquiraí - 23,2°C

Sonora - 23,2°C

Maracaju - 23,1°C

Cassilândia - 22,6°C

Amambaí - 22,4°C

Chapadão do Sul - 21,8°C

São Gabriel - 21,6°C

Costa Rica - 21,1°C.