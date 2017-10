Temperatura mínima estimada para esta terça-feira na Capital é de 13°C

Geone Bernardo Céu de Vicentina/MS na tarde desta segunda-feira (2)

A temperatura mínima prevista para esta terça-feira na Capital é de 13°C, e a máxima de 25°C.

O céu deverá estar com muitas nuvens deixando o tempo nublado.

Nas regiões sudoeste e sul do Estado o tempo será parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva fraca. A temperatura entrará em declinio ao longo do dia.

Temperatura mínima estimada para Caarapó nesta teça-feira é de 11°C e máxima de 22°C e sem expectativa de chuva.

Após 60mm de chuva da tarde de domingo (1) até a manhã desta segunda (2), Vicentina amanhece com temperatura mínima de 13°C e máxima de 27°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.