Temperatura máxima nesta quinta-feira em Campo Grande pode chegar aos 37°C

Os últimos dias de inverno em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, têm previsão de sol, tempo seco e temperaturas altas. A primavera começa oficialmente às 17h02 de sexta-feira (22).



Em Campo Grande, a temperatura mínima nesta quinta-feira, 21 de outubro, será de 23° C, já a máxima, 37°C.



Em Três Lagoas, a mínima será de 22°C e a máxima 36°C.



Ainda sobre a possibilidade chuva, conforme informou a Somar Meteorologia, Mato Grosso do Sul pode ser agraciado nos próximos dias com chuva leve em parte do Estado.



A previsão até o dia 22 de setembro mostra tempo seco em boa parte do país, com chuvas mais concentradas ao Sul e nos países vizinhos como Argentina e Uruguai.





A situação começa a mudar a partir do dia 28 de setembro quando a chuva se espalha pelo Brasil e traz até mesmo alguns extremos, superiores a 50mm a 70mm. Essa chuva vai se concentrar em boa parte de Mato Grosso Sul.