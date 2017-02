Temer anuncia ajustes em Minha Casa Minha Vida e meta é construir 600 mil moradias

Pacote de novas medidas para “revigorar” o Programa Minha Casa, Minha Vida será anunciado nesta segunda-feira (6) pelo presidente Michel Temer (PMDB) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). A meta é contratar 600 mil moradias em 2017 já com os ajustes.



Conforme o Governo Federal, a mudança nas regras tem por objetivo ampliar o número de famílias atendidas pelo programa. Ainda, Temer quer estimular o setor da construção civil e criar uma agenda positiva.



Algumas das mudanças, segundo o site O Globo, são que o valor máximo de venda do imóvel passará dos atuais R$ 225 mil para R$ 240 mil. Ainda, a terceira faixa do programa, que tem renda familiar limitada a R$ 6.500 passará para R$ 9 mil.



As negociações foram desenvolvidas pelo Ministério das Cidades em coordenação com o Ministério do Planejamento e a Caixa Econômica Federal.