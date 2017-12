TCE libera operação tapa-buracos de R$ 34,2 mi que vai contar com 40 equipes

Divulgação/Assecom Equipes vão trabalhar nas sete regiões de Campo Grande

A operação tapa-buracos em Campo Grande vai contar com 40 equipes e as ações serão realizadas em 7 regiões da Capital, segundo o prefeito Marquinhos Trad (PSD), que falou sobre o assunto durante uma agenda pública.

"Depois de quase sete meses, nós tivemos o aval do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Poder Judiciário e as 40 equipes estarão nas ruas. O prazo é a próxima quarta-feira (22), mas, tudo depende da natureza”, disse o prefeito.

“Nossa gestão está com bem menos buracos do que constatado na anterior. No entanto, são buracos grandes e profundos, em razão das ações mal executadas por parte de empresários", comentou o chefe do .

Durante as ações, o prefeito ressaltou que a população pode fiscalizar e também representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A licitação emprega recurso de R$ 34,2 milhões e os convênios ainda serão assinados. Segundo a prefeitura, neste momento, servidores fazem reparos emergenciais.