Taxas de embarque na rodoviária de Campo Grande são reajustadas

Deurico/Capital News ..

As tarifas de embarque e de acostamento no Terminal Rodoviário de Campo Grande ficar mais caras no ano que vem. Os valores tiveram reajuste de 1,95% e passam a ser cobrados a partir do dia 1° de janeiro de 2018, conforme autorização da Agereg (Agência Municipal de Regulação), publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (28).

A taxa de embarque nas linhas metropolitanas passa de R$ 0,91 para R$ 0,93. Nas linhas intermunicipais o preço sobe de R$ 4,33 para R$ 4,41. Quem quiser embarcar nas linhas interestaduais ou internacionais, será cobrado R$ 6,09, o valor atual é R$ 5,98. Já a tarifa de acostamento que está em R$ 16,60, ficará em R$ 16,93.

O Terminal Rodoviário deve recepcionar mais de 46 mil passageiros entre esta quarta-feira (27) e a próxima terça (2 de janeiro).