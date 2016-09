Taxa de iluminação pública voltará a ser cobrada após determinação judicial

O juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos aceitou o pedido da prefeitura de Campo Grande para que a taxa na fatura de energia volte a ser cobrada pela Energisa, que com a determinação tem 15 dias para responder a intimação feita pela prefeitura.



Por ser de primeira instância a decisão ainda cabe recurso e está contra a lei municipal que foi proposta na Câmara Municipal com a suspensão de seis meses do tributo.



O processo da prefeitura contra a concessionária de energia foi aberto no último dia 30. O pedido de suspensão imposta na lei municipal e confirmada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ) foi aceito pela justiça.