Tarifa de ônibus sobe para R$ 3,95 e usuários reclamam de péssimas condições

População considera abusivo aumento do transporte coletivo

O Consórcio Guaicurus repassou aos usuários de transporte público o novo preço da passagem autorizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), no valor de R$ 3,95, a partir desta segunda-feira (03). O aumento é de 6,6% sobre os atuais R$ 3,70, que estavam em vigor desde 3 de dezembro de 2017.

Osmar Sabino Maciel, 66 anos

De acordo com o senhor Osmar Sabino Maciel, 66 anos, “Apesar de eu ser usuário do Passe Livre, por ter mais de 60 anos, eu vejo a dificuldade da população, uma vez que assim como eu, que moro na região do Buriti, utilizo 3 ônibus para vir ao centro da cidade, outras pessoas também fazem o mesmo trajeto.

Os ônibus não estão em boas condições e a demora na viagem chega a ser de aproximadamente 1 hora. Além disso, retiraram a maioria dos ônibus sanfonados e só estão funcionando os convencionais, o que me faz questionar se os usuários de ônibus aumentaram ou se foi o espaço que realmente reduziu dentro do transporte”, aponta Maciel.

"Muitas vezes é preferível utilizar os transportes por aplicativos do que a precariedade dos transportes públicos", diz Lucas Batista

Para Lucas Batista, 18 anos, “Eu utilizo 1 ônibus para vir trabalhar, porém, tem dias em que fico em média 40 minutos esperando o transporte, o que chega a ser desgastante, só faço uso desse meio por receber o vale transporte da empresa, então teoricamente não tenho gasto.

Nos meus momentos de lazer opto pelo transporte por aplicativos, uma vez que o conforto e o tempo são melhores, mesmo que o valor seja um pouco mais alto em algumas situações, é preferível fazer o uso desse tipo, do que ficar esperando o transporte público que não tem o mesmo conforto”, destaca Batista.