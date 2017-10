Tadeu Santos, ex-jogador do Operário morre aos 64 anos

Arquivo Tadeu Santos fez parte do Esquadrão Operariano que chegou em 3° lugar no Brasileirão de 1977

Morreu ontem (31) à noite o ex-jogador do Operário, Luiz Tadeu Santos, aos 64 anos. Luiz Tadeu faleceu em função de uma doença degenerativa, em Montenegro, município do interior do Rio Grande do Sul, sua cidade natal.

O jogador fez carreira no time Operário, e na campanha de 1977, Luiz Tadeu se destacou ainda mais quando o Galo chegou entre os primeiros do Campeonato Brasileiro.

Tadeu começou sua carreira pela equipe do Gaúcho em 1970, e depois segui para o Internacional de Porto Alegre, onde também teve boa passagem, sendo até hoje reconhecido entre os torcedores colorados.

Ele chegou a Mato Grosso do Sul em 1976, quando esteve na grande campanha do Galo, tendo no comando do técnico Carlos Castilho, quando chegou ao terceiro lugar no Brasileirão.

O primeiro jogo do Galo na semifinal contra o São Paulo perdeu por 3 a 0 no estádio Morumbi, e na partida de volta, no Morenão, a equipe sul-mato-grossense venceu a partida por 1 a 0, justamente com o gol de Tadeu Santos, atacante conhecido pela habilidade e por ser um bom finalizador.

Tadeu ainda passou por outras equipes, como Caxias, Bahia, Cascavel, São Paulo - RS, Estrela-RS e São José - RS. Na última década estava aposentado e ainda revelava jogadores em Porto Alegre, antes de voltar para Montenegro. Durante a carreira, atuou ao lado de craques como Falcão, Batista, Caçapava, Valdomiro e Manga.

Luiz Tadeu está sendo velado na cidade onde nasceu, na Capela São João, e seu enterro está previsto para as 16h no Cemitério Municipal do município.