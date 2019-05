Substituição de rede de água é realizada na Rua Pernambuco

Divulgação/PMCG Serão cerca de 33 km de rede e recapeamento

Nesta quinta-feira (30), a Águas Guariroba começou a substituição da rede de água de cimento amianto por canos de PVC, na Rua Pernambuco. A troca do encanamento está previsto no contrato de concessão e a empresa vai recapear o asfalto de todos as vias onde o trabalho for executado, conforme termo de compromisso firmado com a Prefeitura. O planejamento deste ano prevê a recuperação de 33 quilômetros de vias nas sete regiões urbanas de Campo Grande

O serviço terceirizado foi contratado pela Águas e começou os trabalhos na esquina da Pernambuco com a Rua Artur Jorge e até a hora do almoço já havia avançado na quadra após a Rua 13 de Junho. Após a troca da rede, a Pernambuco será recapeada num trecho de 1,3 quilômetro entre as avenidas Ceará e Nelly Martins. Em uma segunda etapa , serão mais 850 metros entre a Padre João Crippa e a Rua Bahia.

Conforme o planejamento da Prefeitura, até dezembro a Águas Guariroba terá de refazer 33,8 quilômetros de pavimento como medida compensatória pela abertura de valetas para substituição da rede de água . O trabalho será feito por partes, para que não haja interdição simultânea do trânsito em várias ruas. O programa terá continuidade em 2020, com mais 44 quilômetros de recapeamento.

Além destes, estão programados 3,6 quilômetros de recapeamento na região urbana Anhanduizinho; 2,5 km no Bandeira; 1,7 km no Imbirussu; 4,1 km no Lagoa; 1,3 km no Lagoa, 20,5 quilômetros no centro e 1,3 km no Segredo.

Também serão refeitos os asfaltos da Avenida Salgado Filho, ao longo de 4,3 quilômetros de extensão, da Avenida Eduardo Elias Zahran até a Avenida Tiradentes, onde também haverá recapeamento ( 2,350 km) da Avenida Duque de Caxias até a Rua Jamil Nachif. O planejamento atenderá vias estratégicas para o sistema viário, como a Rua dos Andradas; Silveira Martins; da Pátria e Franklin Espíndola.

Já no centro da cidade, o projeto contempla ruas como a 14 de Julho, 13 de Maio ( da Avenida Consolação até a Fernando Corrêa da Costa); Artur Jorge; Antônio Maria Coelho (da Avenida Ceará até a Avenida América); Calarge; Euclides da Cunha; Avenida Rosa Pires, dentre outras.