Subsecretaria planeja ações integradas de políticas para mulheres

A subsecretaria municipal de Políticas para a Mulher (Semu) criou um grupo de trabalho para desenvolvimento de um plano de ação integrado que envolve todas as secretarias, fundações e institutos ligados ao Executivo Municipal.



A ideia é assegurar uma política pública que reconheça e garanta os direitos humanos e a proteção integral da mulher. A expectativa é apresentar no mês de março um calendário de atividades.



De acordo com a assessoria,o primeiro encontro contou com a presença do secretário municipal de Governo, Antônio Lacerda, da vice-prefeita, Adriane Lopes, da primeira-dama e presidente de honra do FAC, Tatiana Trad e da titular da Semu, Carla Stephanini.



As políticas públicas são o resultado da luta de mulheres, ao longo da história, por direitos e oportunidades para todos, independente de sexo.