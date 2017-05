Sorteio extra da Mega-Sena acumula e loteria pode pagar R$ 3,5 milhões quinta

Sorteio do concurso 1928 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (9) em Lucas do Rio Verde (MT), não premiou os R$ 2,5 milhões previstos, pois ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Agora, segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para o sorteio de quinta-feira (11) é de que o prêmio seja de R$ 3,5 milhões.



Mesmo o prêmio máximo não tendo saído, 28 apostas vão receber pouco mais R$ 31 mil por terem acertado cinco números da loteria. Esta semana a Mega-Sena terá um sorteio a mais, devido ao concurso extra de Dia das Mães.



Também foram sorteados ontem à noite as dezenas da Quina, que acumulou e pode pagar R$ 6,5 milhões ainda hoje (10); da Timemania, que também acumulou e o prêmio para sábado (13) será de R$ 18,5 milhões; e da Lotomania, outra loteria a acumular e que agora pode pagar R$ 2,7 milhões no próximo sorteio.



Confira os números sorteados de cada prêmio:

Mega-Sena: 10, 26, 28, 51, 53, 59.

Quina: 20, 29, 57, 73, 75.

Timemania: Gama/DF – 02, 20, 24, 26, 41, 66, 67.

Lotomania: 09, 12, 16, 21, 22, 26, 28, 38, 41, 43, 44, 51, 53, 57, 69, 70, 76, 89, 91, 93.