Sobrevivente descobre no hospital que filho morreu em acidente

Sirléia Carvalho dos Santos Rouldino, de 33 anos, só ficou sabendo no fim da manhã desta quinta-feira (12) da morte do filho, Vinícius Rouldino de Carvalho, de 4 anos, após colisão entre carro e caminhonete na Avenida Prefeito Heráclito Diniz Figueiredo, prolongamento da Ernesto Geisel, no Bairro Octávio Pécora.





Reprodução/TV Morena Acidente foi no prolongamento da Ernesto Geisel

Motorista do carro de passeio segue internada na Santa Casa de Campo Grande desde o acidente no início da noite de ontem (11). De acordo com assessoria de comunicação do hospital, só por volta das 11h30 de hoje que Sirléia ficou sabendo da morte do filho, e equipes da psicologia e assistência social do hospital foram chamadas.



Estado de saúde da paciente é estável, mas Sirléia ainda aguarda procedimentos médicos pela equipe de pré-ortopedia. Devido à um corte no rosto, a motorista chegou a passar por atendimento de uma equipe especializada em reparos plásticos, mas foi liberada. A vítima sofreu fratura no fêmur esquerdo e no braço direito.



Colisão

Acidente aconteceu no início da noite de ontem, quarta-feira (11) e, segundo boletim de ocorrência, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O motorista da caminhonete envolvida na colisão afirmou que o carro teria tentado ultrapassar uma motocicleta, quando invadiu a pista contrária, provocando a colisão.



Vinícius Rouldino de Carvalho, de 4 anosm que estava com a mãe em um dos veículos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.