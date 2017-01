Situação de funcionários da Omep e Seleta deve ser resolvida hoje

Deurico/Capital News Na última quarta (4), comissão representativa de vereadores e prefeito reuniram-se com funcionários das entidades

Funcionários terceirizados da Omep e (Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar) e Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária) que foram demitidos por decisão judicial podem ter a situação resolvida ainda hoje (6). O prefeito Marquinhos Trad (PSD) participa de audiência na Câmara Municipal às 14h para informar sobre o futuro dos trabalhadores. Conforme apurado pelo Capital News, eles devem ser recontratados.



De acordo com líder do prefeito na Casa de Leis, Chiquinho Telles (PSD), decisão judicial atendeu pedido do prefeito e a recontratação deve ser feita. “Provavelmente vão retornar, há um entendimento, uma decisão judicial a favor dos trabalhadores, eles almejavam por isso”, disse.



Durante a audiência, eles serão comunicados de mais detalhes. “Continuidade dos trabalhos deve seguir normalmente, devem definir a recontratação imediata pelos serviços que não podem parar, a recontratação já ta definida pelo Tribunal, na segunda-feira vão definir questão de pagamento”, explicou Chiquinho.



Ainda ontem (5), Marquinhos Trad foi ao Ministério Público Estadual (MPE) buscar uma solução para os funcionários demitidos. Ficou acordado com o órgão que, com a recontratação dos trabalhadores, a Prefeitura faria um calendário gradativo de corte enquanto simultaneamente realiza a convocação de concursados para suprir a demanda.



Em 2016, mais de quatro mil funcionários foram demitidos das entidades devido denúncias de desvio de verbas públicas e que as instituições sustentariam "fantasmas".