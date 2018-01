Sistemas de consulta e Diário de Justiça do TJMS estão fora do ar

“A Secretaria de TI informa que devido a problemas técnicos os sistemas de consulta de Jurisprudência e Diário de Justiça estão temporariamente indisponíveis. A equipe técnica já está atuando para reestabelecê-los o mais rápido possível”, diz o aviso publicado na página oficial do Poder Judiciário do Estado.

A informação foi replicada pelo Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), como forma de alertar aos usuários que dependem de informações do sistema do Tribunal de Justiça.