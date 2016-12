Sistema penitenciário estadual recebe investimento de R$ 54 milhões

Deurico/Arquivo Capital News Secretário José Carlos Barbosa

O sistema penitenciário estadual ganhará fôlego com o investimento de R$ 54.640.972,22, provenientes do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) do Governo Federal. O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, anunciou nesta quinta-feira (29) a verba, que será direcionada ao Fundo Penitenciário Estadual (Funpes), gerido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).



Do total, R$ 31.944,444,44 foram direcionados para a construção de estabelecimentos penais de regime fechado e R$ 22.696.527,78 foram direcionados para o aparelhamento do sistema. “Parte desses recursos serão destinados para a construção de dois presídios de regime fechado, sendo um feminino e outro masculino. A previsão inicial é de que eles sejam construídos em Dourados, mas pode haver alteração. Já o restante dos recursos será aplicado no aparelhamento e modernização das unidades prisionais de todo o Estado”, disse o secretário José Carlos Barbosa.



Segundo Barbosa, o recurso é uma reivindicação de todos os secretários de Segurança Pública do Brasil e faz parte do R$ 1,2 bilhão liberados pela União para investimentos na modernização do sistema penal no país. A verba deverá ser depositada nos cofres do Governo do Estado até a sexta-feira (30).