Sindicatos querem esclarecimentos sobre pacote de medidas de Azambuja

Assessoria Sindicatos encaminharam nesta segunda (6) ofício solicitando audiência com governador

Representantes de servidores públicos da administração direta e indireta do estado encaminharam ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nesta segunda-feira (6), um documento que solicita uma audiência para tratar do projeto de reforma administrativa proposto pelo governo estadual. A intenção é tomar conhecimento das medidas antes da apreciação dos deputados na Assembleia Legislativa.



Além do governador, o documento solicita a presença do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Os servidores ainda não foram informados sobre o conteúdo do projeto, e querem saber se as medidas terão impacto nas suas vidas.



Conforme a diretora da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de MS (Feserp), Lilian Fernandes, hoje há muitas especulações sobre o assunto, mas o governador ainda não procurou os sindicatos para prestar esclarecimentos. “A gente não quer acreditar que já exista uma proposta antes de ter um diálogo antes”, disse.



Um dos temas que preocupam os servidores é a reforma na previdência. Segundo Fernandes, os servidores acreditam que o governador deve esperar uma resolução nacional quanto à discussão, para então buscar as entidades representativas e propor mudanças no estado.



Ainda para representantes dos servidores, o pacote pode ser negativo para a carreira do servidor público. Conforme os sindicatos, a apreensão é porque como o governo estadual já sinalizou mudanças na contribuição e os índices podem acompanhar os reajustes em nível nacional.



Ainda nesta segunda-feira (6), durante abertura do encontro do “Município Transparente”, o governador voltou a falar que o projeto de reforma administrativa deve ser entregue nesta semana à Casa de Leis.