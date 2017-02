Sindicatos das indústrias de MS se reúnem para discutir alternativas para o setor

Tamanho do texto

Sindicatos ligados ao setor de indústria no estado vão se reunir na noite desta segunda-feira (20) em Campo Grande para a 2ª rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria - Compromisso com o Desenvolvimento”.



Conforme a assessoria da Federação das Indústrias de MS (Fiems), o evento é organizado pelos principais sindicatos das indústrias do estado para discutir estratégias para enfrentar as ameaças ao setor em meio à crise econômica.



Participam do encontro nesta segunda-feira o Sinduscon/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção de Mato Grosso do Sul), o Sindicer/MS (Sindicato das Indústrias de Cerâmicas de Mato Grosso do Sul) e o Sindiecol (Sindicato das Indústrias Extrativas de Corumbá).



No evento, os empresários terão a oportunidade de debater a geração de empregos e o aumento da produção, mantendo a competitividade das indústrias.



Ao todo, serão realizados quatro encontros setoriais, sendo que a primeira rodada foi na última segunda-feira (13). O próximo encontro será no dia 6 de março e a última rodada acontece em 13 de março.



O presidente da Anicer (Associação Nacional da Indústria Cerâmica) e do Sindicer/MS, Natel Henrique Farias disse que o objetivo dos eventos é firmar o compromisso com o desenvolvimento do estado.



“Somente os segmentos de cerâmica, construção civil e extrativo mineral reúnem hoje mais de 540 indústrias no nosso Estado e geram mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. Precisamos discutir os principais gargalos que a ameaçam essa realidade”, disse.



Os Encontros Setoriais da Indústria serão realizados sempre às 19h30 no auditório térreo do Edifício Casa da Indústria, localizado na Avenida Afonso Pena, 1.206. Para participar, basta comparecer ao local na hora e na data marcada.