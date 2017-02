Sinalização nas ciclovias será reforçada na Orla Morena

A ciclovia da rua Plutão com a avenida Noroeste, na Orla Morena, recebe reforço na sinalização horizontal e vertical. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) priorizou o local por ser considerado um dos mais utilizados para lazer nos dias úteis e nos fins de semana.



Já na rua Plutão com a avenida Noroeste, os funcionários da Agetran fizeram a pintura de faixas de três PARE, duas retenções tracejada de ciclovia, duas aproximações brancas, uma aproximação amarela.



De acordo com a assessoria, o reforço continua com três sinalizações DEVAGAR, três retenções, pintura de quatro jogos de seta branca, uma pintura zebrado branco, 50 metros de tracejados 4×4 e pintura de duas faixas PARE de ciclovia.