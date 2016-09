Sigo volta a funcionar após semanas de negociação em MS

O Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo) voltou a funcionar, com atualização de boletins de ocorrências e outras informações sobre as semanas que estava fora do ar.



Nesta segunda-feira (26) o sistema está sendo restabelecido gradativamente. Até o momento as delegacias de Campo Grande e da região estão com sistema funcionando normalmente, além de quatro regionais do interior. As atualizações dos dados do Sigo devem ser concluídas para que o sistema opere integralmente em todo estado, até o fim da tarde de hoje.



De acordo com o secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a partir desse novo contrato em breve os servidores da Coordenadoria Geral de Perícias também terão acesso ao sistema, que já integra as policiais Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. "Outra mudança é que o Poder Judiciário também poderá ter acesso ao SIGO, isso gera economia e também facilita o trabalho do magistrado, que passará a ter acesso aos laudos periciais", explicou.