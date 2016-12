Shopping da Capital sorteia carro zero de R$ 99 mil neste Natal

Divulgação Sorteio será realizado às 16h do dia 28 de dezembro de 2016, na Praça Central do shopping

Campo-grandenses terão até às 17h30 da próxima terça-feira (27) para participarem de um sorteio do Shopping Campo Grande. A promoção Natal Encantado irá sortear um carro zero, um Mitsubishi ASX Automático, estimado em R$ 99 mil.



A promoção é válida para compras realizadas nas lojas do shopping. A cada R$ 350,00 nos locais participantes da promoção, o cliente recebe um cupom para o sorteio.



Para duplicar as chances de ganhar, o cliente pode mostrar o aplicativo do shopping instalado no smartphone ou tablet, que levará mais um cupom para o sorteio. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play. As notas podem ser cumulativas e devem ser trocadas no balcão da promoção, instalado no segundo piso.



O sorteio será realizado às 16h do dia 28 de dezembro de 2016, na Praça Central do Shopping Campo Grande.

Para mais informações, o regulamento está no site www.shoppingcampogrande.com.br, com os detalhes da promoção e relação de lojas participantes.